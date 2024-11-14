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НХЛ — регулярный чемпионат
11:07, 14 ноября 2024Спорт

Овечкин отдал результативную передачу в матче НХЛ

Александр Овечкин отдал передачу в матче НХЛ, «Вашингтон» проиграл «Торонто»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jeff Curry / Imagn Images / Reuters

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Торонто Мейпл Лифс». Статистика доступна на сайте лиги.

Встреча состоялась в Вашингтоне и завершилась победой гостей в овертайме со счетом 4:3. В составе «Торонто» отличились Бобби Макманн, Вильям Нюландер, Митчелл Марнер и Джон Таварес.

Овечкин довел количество заброшенных шайб в НХЛ до 863. Таким образом, ему осталось забить 31 гол до повторения рекорда Гретцки. Канадец отличился 894 раза за 1487 игр.

39-летний Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, на протяжении всей заокеанской карьеры он играет за «Вашингтон». В 2018 году он вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли.

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