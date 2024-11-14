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11:19, 14 ноября 2024Мир

Союзники Украины захотели надавить на Китай из-за одного решения России

Bloomberg: союзники Украины надавят на Китай из-за сотрудничества РФ с КНДР
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
СюжетСаммит G20

Фото: Pilar Olivares / Reuters

Союзники Украины во время саммита «Большой двадцатки» (G20) в Бразилии попытаются надавить на Китай из-за сотрудничества России с Северной Кореей. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, союзники Киева обеспокоены тем, что Северная Корея якобы решила отправить свои войска для борьбы с Вооруженными силами Украины (ВСУ). По их мнению, сотрудничество Москвы и Пхеньяна может иметь последствия для баланса безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

США, в свою очередь, намерены ввести новые санкции против КНДР перед тем, как действующий президент Джо Байден покинет свой пост, рассказали собеседники агентства.

19 июня президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Российский президент заявил, что соглашение предполагает оказание помощи в случае нападения на одну из стран — участниц договора.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в связи с сообщениями о якобы присутствии военных из КНДР на российской территории заявил, что США сами признают, что у них нет подтверждений этой информации.

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