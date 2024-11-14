Подоляк: Киев предложит Трампу украинские месторождения и контингент в Европе

Киев огласил часть пунктов своего плана по урегулированию конфликта на Украине, адаптированного под избранного президента США Дональда Трампа. Предложения Вашингтону озвучил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

В частности, речь идет о совместной разработке украинских месторождений редких минералов, таких как литий и титан, а также о частичной замене украинцами американского контингента в Европе.

Мы повысили военную подготовку и можем предложить Трампу частичную замену американского контингента в разных регионах, в первую очередь в Европе. У нас также имеются запасы редких минералов, таких как литий и титан, мы можем разрабатывать их вместе Михаил Подоляк советник главы офиса президента Украины

При этом Подоляк отметил, что ожидает от США усиления давления на Россию. Одним из средств для этого он назвал усиление контроля за ценами на нефть. Как отметил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского, у Вашингтона есть возможности трансформировать рынок, сделав его невыгодным для России.

Кроме того, он призвал Трампа к введению новых экономических санкций против России. «На мой взгляд, это будет линия Трампа. Он тот, кто может пойти на радикальные меры», — подчеркнул Подоляк.

Трамп оценил пункты мирного плана Киева

Незадолго до этого сообщалось, что «план победы» Зеленского составляли с учетом интересов Трампа, и вышеупомянутые пункты действительно заинтересовали избранного президента США.

Зеленский представил свой план на встрече с действующим президентом США Джо Байденом в Нью-Йорке, которая состоялась в сентябре. Как выяснила Financial Times (FT), пункт плана, связанный с разработкой украинских недр, был внесен сенатором-республиканцем Линдси Грэмом (внесен в России в список террористов и экстремистов).

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Советы при составлении «плана победы» Киеву также давали союзники из Европы и США, в том числе другие высокопоставленные республиканцы. По данным FT, украинские власти рассчитывают повлиять на избранного президента США, известного своей склонностью к заключению сделок.

Какие пункты «плана победы» ранее озвучил Зеленский 16 октября президент Украины Владимир Зеленский публично представил Верховной Раде свой «план победы», состоящий из пяти пунктов. Первым пунктом «плана победы» является приглашение республики в НАТО в ближайшее время. Кроме того, украинский лидер потребовал разрешить Вооруженным силам страны наносить удары поставленным западными союзниками оружием вглубь территории России. В инициативу также были включены требования о проведении совместных с соседними странами — членами Североатлантического альянса ударов по российской авиации, расширении использования украинских дронов и ракет, доступе к разведданным партнеров. Кроме того, США и европейским странам предложили охрану стратегических ресурсов на триллионы долларов (уран, титан, литий, графит) и получение прибыли от разработки месторождений. Также украинское руководство заявило о готовности обмениваться боевым опытом с военными НАТО после окончания конфликта. Отдельно Зеленский упомянул «неядерное сдерживание» России. В соответствии с данным пунктом, Киев планирует разместить у себя комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания, а также запустить с партнерами совместное производство оружия. По словам украинского президента, для сдерживания России также предполагают размещение на территории Украины воинских контингентов НАТО.

На Украине гарантии безопасности назвали более ценными, чем территории

Также стало известно, что для украинских властей гарантии безопасности более ценны, чем возвращение утраченных территорий. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на слова анонимного высокопоставленного украинского чиновника.

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По словам представителя украинских властей, Киев хочет добиться положения, при котором любая линия прекращения огня не нанесет ущерб экономическому восстановлению Украины. По данным издания, также для украинских властей будет важна ширина демилитаризованной зоны.

При этом отмечается, что на фоне победы Трампа на выборах президента США Киев в ускоренном порядке готовит платформу для мирных переговоров с Россией.