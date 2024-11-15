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12:00, 15 ноября 2024Спорт

Фигуристка Медведева сыграет за футбольное «Динамо»

Фигуристка Медведева сыграет за футбольное «Динамо» в товарищеском матче
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Российская фигуристка Евгения Медведева сыграет за футбольное «Динамо» в товарищеском матче. Об этом сообщает Telegram-канал «Медиа футбич».

Встреча против «Амкала» состоится 17 ноября в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 17:00.

Ранее за московское «Динамо» сыграл форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин. Хоккеист принял участие в товарищеском матче против «Амкала» (5:0) в июне 2022 года.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане фигуристка завоевала две серебряные медали — в командном и личном зачетах. После ухода из спорта Медведева участвует в телепроектах, выступает в ледовых шоу и ведет канал на YouTube.

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