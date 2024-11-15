Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:02, 15 ноября 2024Россия

Названа причина отравления более 160 школьников в российском городе

Роспотребнадзор Чувашии обнаружил РНК норовируса в школе, где отравились дети
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В школе Новочебоксарска, где массово отравились более 160 детей, нашли РНК норовируса. Причину заболевания назвали в Роспотребнадзоре Чувашии.

Как рассказали в санитарной службе, в пищеблоке учебного заведения нашли ряд нарушений санитарного законодательства.

Ранее стало известно, что число пострадавших из-за массового отравления выросло до 163. По данным регионального Минздрава, 34 человека, из которых 33 несовершеннолетних, обратились за помощь. в экстренную службу. Еще 129 пациентов самостоятельно пришли в поликлинику Новочебоксарского медцентра, они находятся под наблюдением педиатров амбулаторно.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Израиль уничтожил ядерный объект Ирана

      Посадку на затопленной полосе во время шторма сняли на видео из кабины пилота

      По мотивам «Гарри Поттера» запустили кулинарное шоу

      На Западе заявили о панике ЕС из-за Украины

      Жители Сухума рассказали о жизни города во время протестов

      В Абхазии оппозиция и власти начали переговоры после захвата ряда правительственных зданий

      Артемий Лебедев призвал изучать мат на уроках литературы

      В России заметили тренд на pet-friendly офисы

      Путин поговорил с Шольцем

      Названа причина отравления более 160 школьников в российском городе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше