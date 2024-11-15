Названа причина отравления более 160 школьников в российском городе

Роспотребнадзор Чувашии обнаружил РНК норовируса в школе, где отравились дети

В школе Новочебоксарска, где массово отравились более 160 детей, нашли РНК норовируса. Причину заболевания назвали в Роспотребнадзоре Чувашии.

Как рассказали в санитарной службе, в пищеблоке учебного заведения нашли ряд нарушений санитарного законодательства.

Ранее стало известно, что число пострадавших из-за массового отравления выросло до 163. По данным регионального Минздрава, 34 человека, из которых 33 несовершеннолетних, обратились за помощь. в экстренную службу. Еще 129 пациентов самостоятельно пришли в поликлинику Новочебоксарского медцентра, они находятся под наблюдением педиатров амбулаторно.