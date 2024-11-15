Роскомнадзор не зафиксировал изменений в работе YouTube

ЦМУ ССОП: изменений в качестве работы YouTube в России не наблюдается

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), подведомственный Роскомнадзору, не зафиксировал изменений в работе видеохостинга YouTube в России. Об этом говорится на сайте Центра.

«Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) подтверждает, что изменений в качестве работы видеосервиса YouTube не наблюдается», — говорится в сообщении.

Также в Центре подчеркнули, что сервис GlobalCheck, по данным которого работа YouTube в России начала восстанавливаться, не может проверить качество работы сервиса.

Ранее информацию о возвращении YouTube в России прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что проблемы с видеохостингом не относятся к числу приоритетных у россиян.

14 ноября на GlobalCheck появились данные о том, что доступ к видеохостингу на территории России начал восстанавливаться. Отмечалось, что YouTube функционировал без ограничений у мобильных операторов.

До этого стало известно, что российский режиссер Карен Шахназаров обсудил с президентом России Владимиром Путиным вопрос замедления YouTube. Шахназаров заявил, что президент пообещал рассмотреть этот вопрос.