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08:49, 15 ноября 2024Интернет и СМИ

Доступ к YouTube в России начал восстанавливаться. У всех ли он работает и что известно?

YouTube стал загружаться в России без ограничений
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Chubo - my masterpiece / Shutterstock / Fotodom

Сервис GlobalCheck сообщил, что видеохостинг YouTube снова полностью доступен у всех российских операторов сотовой связи. В то же время многие пользователи продолжают жаловаться на отсутствие доступа к платформе.

По данным сервиса, YouTube работает при использовании мобильного интернета у всех операторов сотовой связи. Однако многие сообщают, что доступ к видеохостингу по-прежнему ограничен при попытках входа через WiFi-соединение.

Проблемы с просмотром контента на YouTube начались летом. В июле глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что скорость загрузки может упасть на 70 процентов. Тогда он объяснил, что «деградация» YouTube — это вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса, нарушающего законодательство РФ.

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Путин высказался о работе YouTube в России

Накануне глава киноконцерна «Мосфильм», режиссер и народный артист РФ Карен Шахназаров рассказал, что поднимал вопрос о доступности сервиса в России на встрече с президентом Владимиром Путиным. Тот, по словам Шахназарова, не сообщил о конечном решении.

Он сказал: «Я рассмотрю этот вопрос». Я не знаю его конечного решения. У нас — одна информация, у президента — много информации, так что конечного решения он не сказал

Карен Шахназаровглава киноконцерна «Мосфильм», режиссер

В Госдуме рассказали о прогрессе российских видеоплатформ

Хинштейн обратил внимание на то, что своими действиями зарубежная платформа помогает развиваться российским аналогам. По его словам, они налаживают работу, совершенствуют платформы, делая их удобнее. В то же время, заметил депутат, у российских видеоплатформ «все еще много работы».

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Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, в свою очередь, указывал, что YouTube — очень популярный видеохостинг, и в идеальной ситуации все соцсети должны быть открыты и работать без ограничений. Но «если кто-то из них не хочет играть по правилам, то у людей должна быть возможность безболезненно перейти на другую платформу», высказался он. Парламентарий призвал оперативно развивать российские аналоги YouTube для «достойной альтернативы». Он также называл фейком слова о полной блокировке хостинга в России.

Депутаты также подчеркивали, что вариант принудительной блокировки видеохостинга YouTube на территории России не рассматривается. Замедление работы сервиса является следствием деградации оборудования компании Google, которой принадлежит платформа, указывали в ГД.

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