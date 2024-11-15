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14:31, 15 ноября 2024Наука и техника

Российский космонавт заскучал по жареной картошке

Космонавт Овчинин: на МКС скучаю по жареной картошке и соленым огурцам
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российский космонавт Алексей Овчинин, который находится на Международной космической станции (МКС), рассказал, что, несмотря на разнообразный рацион, он скучает по некоторым домашним блюдам. Об этом сообщает РИА Новости.

«Например, я очень скучаю по жареной картошке с солеными огурцами», — сказал космонавт, отвечая на соответствующий вопрос во время сеанса связи с журналистами в Центре управления полетами.

Овчинин уточнил, что на МКС у космонавтов разнообразный и сбалансированный рацион, но они скучают именно по той еде, которой нет на станции.

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Ранее в ноябре начальник отдела космического питания НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Андрей Ведерников сообщил, что грузовой корабль «Прогресс МС-29» доставит сушеные оленину и конину для российских космонавтов на МКС.

В декабре 2023 года стало известно, что в России разработают специальный рацион питания для космонавтов на перспективной Российской орбитальной станции.

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