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18:11, 16 ноября 2024Спорт

Холифилд двумя словами оценил бой Тайсона с блогером Полом

Эвандер Холифилд о поединке Майка Тайсона и Джейка Пола: нехороший бой
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Эвандер Холифилд

Эвандер Холифилд. Фото: Joel Marklund / Globallookpress.com

Бывший американский боксер Эвандер Холифилд двумя словами оценил бой Майка Тайсона с блогером Джейком Полом. Его цитирует YouTube-канал Fight Hub TV.

«Нехороший бой», — отметил Холифилд. Бывший спортсмен добавил, что по его мнению, у Тайсона были проблемы с ногами, так как он плохо держал баланс. При этом Холифилд назвал Пола достаточно неплохим бойцом.

Ранее 16 ноября 58-летний Тайсон уступил 27-летнему Полу единогласным решением судей. Поединок, проходивший по правилам бокса, продлился восемь раундов по две минуты.

Теперь в активе Тайсона 50 побед и семь поражений. Еще два его боя признаны несостоявшимися. На счету Пола 11 побед при единственном поражении.

Во время боксерской Тайсон дважды встречался с Холифилдом на ринге. В первом бою, состоявшемся 9 ноября 1996 года, Тайсон защищал титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Международной боксерской ассоциации (WBA). Холифилд выиграл техническим нокаутом в 11-м раунде. 28 июня 1997 года прошел реванш, в котором Тайсон также проиграл — в третьем раунде он откусил часть уха Холифилда, в результате чего был дисквалифицирован и на время лишен боксерской лицензии.

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