Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:47, 16 ноября 2024Бывший СССР

Оппозиция в Абхазии отвергла предложение о досрочных выборах

Протестующие в Абхазии отказались от досрочных выборов
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Абхазии протестующие отвергли предложение действующего президента Аслана Бжании провести досрочные выборы. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Оппозиция захватила правительственные комплекс и отказалась его покидать вопреки призыву Бжании.

Массовые акции протеста в Абхазии начались в городе Сухум 12 ноября на фоне задержания оппозиционеров, которые выступили против ратификации инвестиционного соглашения республики с Россией.

15 ноября оппозиция потребовала срочной отставки Бжании. Он согласился уйти с поста лишь при одном условии — если протестующие освободят здание парламента.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле раскрыли подробности о телефонном разговоре Путина и Шольца

      Макгрегор признался в употреблении наркотиков

      На Западе раскрыли план Трампа по Ирану

      Президент Абхазии назвал кандидата на свой пост в случае ухода в отставку

      Коллеги актрисы Светланы Светличной рассказали о последних годах ее жизни

      Россиянин сбил женщину с коляской во время дрифта и попал на видео

      Глава Дагестана призвал запретить майнинг криптовалют в регионе

      Сына экс-главы района в Дагестане арестовали по делу о мошенничестве

      Спасатели обнаружили тело заваленного в шахте в Кузбассе горняка

      Пресс-служба президента Абхазии заявила о поддержке силовых структур

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше