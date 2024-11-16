Оппозиция в Абхазии отвергла предложение о досрочных выборах

Протестующие в Абхазии отказались от досрочных выборов

В Абхазии протестующие отвергли предложение действующего президента Аслана Бжании провести досрочные выборы. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Оппозиция захватила правительственные комплекс и отказалась его покидать вопреки призыву Бжании.

Массовые акции протеста в Абхазии начались в городе Сухум 12 ноября на фоне задержания оппозиционеров, которые выступили против ратификации инвестиционного соглашения республики с Россией.

15 ноября оппозиция потребовала срочной отставки Бжании. Он согласился уйти с поста лишь при одном условии — если протестующие освободят здание парламента.