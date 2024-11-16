Песков рассказал о процессе согласования разговора Путина и Шольца

Песков: телефонный разговор Путина и Шольца был согласован оперативно

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца был согласован «весьма оперативно». О процессе рассказал ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что запрос Берлина получил достаточно быструю реакцию Москвы.

Ранее представитель Кремля назвал позитивным фактом беседу двух лидеров.

Первый с декабря 2022 года телефонный разговор Владимира Путина с Олафом Шольцем состоялся 15 ноября по инициативе германской стороны. В ходе переговоров канцлер ФРГ заявил о необходимости начала мирного урегулирования по Украине. Также были затронуты другие вопросы, в том числе сфера энергетики. По итогам разговора политики договорились поддерживать двусторонние контакты в дальнейшем.