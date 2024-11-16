Пожар в доме помощи женщинам в Подмосковье потушили

МЧС: пожар в доме помощи женщинам в подмосковном Одинцово потушен

Пожар в доме помощи женщинам в подмосковном Одинцово полностью потушен. Об этом сообщило МЧС России в Telegram.

На ликвидацию возгорания потребовалось более шести часов.

О пожаре в частном приюте, в котором находились женщины, пострадавшие от домашнего насилия, стало известно вечером в пятницу, 15 ноября. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. По данным МЧС, в здании находились 26 человек, в том числе 18 детей. В Минздраве региона сообщили о шести пострадавших.

Причиной пожара могло стать короткое замыкание обогревателя. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.