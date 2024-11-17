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20:36, 17 ноября 2024Спорт

Медведева прокомментировала дебют в футболе

Фигуристка Евгения Медведева прокомментировала игру за футбольное «Динамо»
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: Telegram-канал ФК «Динамо» Москва

Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала выход на поле в составе футбольного московского «Динамо». Ее слова приводит Sport 24.

«Сыграть за "Динамо" — новая яркая краска в моей жизни. Я жутко стеснялась, мне ужасно некомфортно, и от этого прикольно. Вы серьезно, я — футболист?!» — заявила Медведева.

Фигуристка вышла на замену на 90-й минуте товарищеской встречи с «Амкалом» из Медиалиги и один раз коснулась мяча. Также в составе «Динамо» в этой игре принял участие актер Павел Деревянко.

Матч между «Динамо» и «Амкалом» завершился со счетом 3:2 в пользу клуба из Медиалиги. Встреча прошла на «ВТБ-Арене».

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