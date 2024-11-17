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19:48, 17 ноября 2024Спорт

Московское «Динамо» проиграло клубу Медиалиги

Московское «Динамо» проиграло «Амкалу» из Медиалиги в товарищеском матче
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Московское «Динамо» проиграло клубу Медиалиги «Амкалу» в товарищеском матче. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча на «ВТБ-Арене» завершилась со счетом 3:2 в пользу непрофессиональной команды. Дублем в составе победителей отметился Максим Пичугин, еще один мяч в активе Антона Карпова. У «Динамо» забивали Денис Макаров и Ярослав Гладышев.

В составе «Динамо» в этом матче приняли участие двукратный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева и актер Павел Деревянко. Медведева вышла на замену на 90-й минуте и получила капитанскую повязку. Деревянко сыграл в первом тайме.

В стартовой половине встречи открытый перелом ноги получил игрок «Амкала» Степан Костюков. Тяжелая травма случилась в результате столкновения с вратарем «Динамо» Андреем Кудравцом.

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