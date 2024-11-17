Песков раскрыл детали переговоров Путина и Шольца

Песков: переговоры Путина и Шольца проходили на русском языке через переводчика

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков раскрыл детали переговоров президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца. О беседе политиков он рассказал в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

По словам Пескова, переговоры проходили на русском языке через переводчика. «Насколько мне известно, это был достаточно деловой разговор: детальный, ну и весьма откровенный, потому как излагалась позиция сторон взаимно», — также заявил представитель Кремля.

Ранее Песков рассказал, что телефонный разговор Путина и Шольца продлился один час. Он также назвал позитивным факт беседы двух политиков.

15 ноября по инициативе германской стороны состоялся первый с декабря 2022 года телефонный разговор президента России Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем. В ходе переговоров канцлер ФРГ заявил о необходимости начала мирного урегулирования по Украине. Кроме того, по итогам разговора политики договорились поддерживать двусторонние контакты в дальнейшем.