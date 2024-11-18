Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
16:35, 18 ноября 2024Моя страна

Россиянка пробежала больше 42 километров и выиграла 25 тысяч евро

Россиянка преодолела дистанцию 42,5 км в горах Испании и выиграла 25 тысяч евро
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Анастасия Рубцова

Анастасия Рубцова. Кадр: ПримаМедиа ТВ / YouTube

В Испании состоялся финал Мировой серии скайраннинга SWS Marató dels Dements, где российская спортсменка обогнала всех и выиграла 25 тысяч евро. О том, как это вышло, сообщает KP.RU.

Речь идет про Анастасию Рубцову из Владивостока. Ее забег в испанских горах на дистанцию 42,5 километра занял почти шесть часов. За это время она также побывала на высоте 3,8 тысячи метров над уровнем моря и успела обогнать 649 соперников.

В Испании местность напомнила женщине приморские сопки, но от этого забег легче не стал. В частности, участницу одолевали слабость и дискомфорт в животе. Под конец она также осталась без воды. «Набрала себе бутылку за три километра до финиша только. Перед этим бежала практически на сухую, допивала остатки», — вспомнила женщина. В начале гонки ее «преследовала» испанка Ойхана Кортазар, однако позже соперница осталась позади.

Участие в сериях скайраннинга началось для жительницы Владивостока лишь в 2023-м, когда она пробежала свой первый Matterhorn Ultrax в Альпах. В таком забеге, насколько известно, важна способность акклиматизации к высотам и опыт гонок по очень сложному рельефу. Россиянка отметила, что готовится к соревнованиям подобного рода во Владивостоке. «У нас в Приморье достаточно рельефа для подготовки. Но недостаточно высоты», — заявила она и добавила, что раз в год выезжает в высокие горы на Алтай или в Аршан. Также дальневосточница совмещает эти поездки с российскими стартами.

Ранее стало известно и о 23-летней Дарье Ломацкой, которая завоевала звание чемпионки Азии. Помимо этого, ей удалось установить рекорд России в жиме лежа со 170-килограммовой штангой.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Будут бить по крупным городам». Названы цели в России, по которым Киев ударит дальнобойными ракетами в первую очередь

      Летевший из Москвы самолет резко сменил курс и сел в незапланированном месте

      Европа ввела санкции против российских судоходных компаний

      Звезда «Слова пацана» описал черты идеальной женщины

      Российское пиво начнут поставлять в Казахстан

      Запрет поставок урана назвали симметричным ответом на действия США

      На свалке в российском регионе обнаружили превышение концентрации нефтепродуктов

      В ВСУ назвали цель высадки на левом берегу Днепра

      Экс-полковник СБУ заявил о низком боевом духе ВСУ из-за отступления

      Назван способ продлить жизнь на 11 лет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше