Россиянка пробежала больше 42 километров и выиграла 25 тысяч евро

Россиянка преодолела дистанцию 42,5 км в горах Испании и выиграла 25 тысяч евро

В Испании состоялся финал Мировой серии скайраннинга SWS Marató dels Dements, где российская спортсменка обогнала всех и выиграла 25 тысяч евро. О том, как это вышло, сообщает KP.RU.

Речь идет про Анастасию Рубцову из Владивостока. Ее забег в испанских горах на дистанцию 42,5 километра занял почти шесть часов. За это время она также побывала на высоте 3,8 тысячи метров над уровнем моря и успела обогнать 649 соперников.

В Испании местность напомнила женщине приморские сопки, но от этого забег легче не стал. В частности, участницу одолевали слабость и дискомфорт в животе. Под конец она также осталась без воды. «Набрала себе бутылку за три километра до финиша только. Перед этим бежала практически на сухую, допивала остатки», — вспомнила женщина. В начале гонки ее «преследовала» испанка Ойхана Кортазар, однако позже соперница осталась позади.

Участие в сериях скайраннинга началось для жительницы Владивостока лишь в 2023-м, когда она пробежала свой первый Matterhorn Ultrax в Альпах. В таком забеге, насколько известно, важна способность акклиматизации к высотам и опыт гонок по очень сложному рельефу. Россиянка отметила, что готовится к соревнованиям подобного рода во Владивостоке. «У нас в Приморье достаточно рельефа для подготовки. Но недостаточно высоты», — заявила она и добавила, что раз в год выезжает в высокие горы на Алтай или в Аршан. Также дальневосточница совмещает эти поездки с российскими стартами.

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