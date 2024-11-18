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16:11, 18 ноября 2024Экономика

В постсоветской стране отвяжут нацвалюту от доллара и привяжут к евро

Нацбанк Молдавии с 2025 года привяжет лей к евро вместо доллара
Дмитрий Воронин

Фото: Shutterstock / Fotodom

Национальный банк Молдавии (НБМ) с начала 2025 года перестанет использовать доллар в качестве базовой валюты для установления официального обменного курса молдавского лея и привяжет нацвалюту к евро. Об этом со ссылкой на заявление регулятора сообщает «Интерфакс».

В НБМ связали принятое решение с «ориентацией экономики Молдавии на рынок Евросоюза, который играет доминирующую роль в коммерческой и финансовой структуре страны», а также указали, что запланированный шаг уменьшит колебания лея к европейской валюте и не приведет к изменениям денежной массы.

Отмечается, что сейчас в этой постсоветской стране более 60 процентов коммерческих транзакций и 70 процентов денежных переводов осуществляются в евро, использование которого в качестве базовой валюты направлено на приведение финансов страны в соответствие со структурами Евросоюза.

В октябре в Молдавии одновременно с президентскими выборами прошел референдум о конституционных изменениях, направленных на вступление Молдавии в Евросоюз. В итоге было объявлено, что вступление в ЕС поддержали 50,46 процента граждан, хотя еще по итогам обработки 90 процентов голосов большинство (53,73 процента участников) высказывалось по указанному вопросу отрицательно, а, например, в Гагаузии против евроинтеграции проголосовали почти 95 процентов участников.

Комментируя озвученные результаты голосования, президент Молдавии Майя Санду заявила, что иностранные инвесторы не стремятся в страну, поскольку их вложения будут в безопасности только в случае ее вступления в ЕС.

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