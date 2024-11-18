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04:57, 18 ноября 2024Культура

«Я в шоке, я друга потерял». Экс-солиста «На-На» Владимира Левкина похоронят 19 ноября. Как о нем отзывались коллеги?

Похороны и прощание с экс-солистом группы «На-На» Левкиным пройдут 19 ноября
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Левкин

Владимир Левкин. Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Прощание с бывшим солистом группы «На-На» Владимиром Левкиным и похороны состоятся 19 ноября, об этом сообщил его директор Александр Зыкин.

Прощание и похороны пройдут 19 ноября. О месте сообщим позднее

Александр Зыкиндиректор Владимира Левкина

17 ноября Левкин ушел из жизни в реанимации Боткинской больницы в Москве. Ему было 57 лет. О смерти музыканта сообщила его супруга.

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Левкина госпитализировали за два дня до смерти

Музыканта госпитализировали двумя днями ранее с подозрением на пневмонию. Его поместили в реанимацию с диагнозом «лейкоз».

Журналист Владимир Полупанов напомнил, что артист боролся с тяжелейшим онкологическим заболеванием.

Это тяжелейшие пациенты, очень легко уязвимые. Любое ОРВИ могло способствовать процессу деления раковых клеток

Владимир Полупановжурналист

За месяц до смерти экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин выглядел хорошо и бодро, рассказал Полупанов.

По его словам, в середине октября он встретил Левкина на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория». Полупанов сделал с музыкантом совместное фото, а также договорился о проведении интервью. Левкин был общителен и пребывал в хорошем настроении.

В октябре этого года Левкин появился на премьере фильма в темных очках, которые отказался снимать. Тогда он заявил, что носит аксессуар из-за перенесенной операции.

В 2003 году у артиста диагностировали рак лимфатической системы четвертой стадии. Он перенес две пересадки костного мозга, курсы химиотерапии и сумел побороть болезнь.

При этом артист до последнего продолжал выступать и участвовать в мероприятиях. Последний сольный концерт прошел 1 ноября в Москве.

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Коллеги по сцене отреагировали на смерть музыканта

Российская эстрадная певица Татьяна Буланова назвала неожиданной смерть экс-солиста группы «На-На».

Для меня это неожиданная новость и очень печальная

Татьяна Булановапевица

Буланова назвала Левкина замечательным и очень позитивным человеком и выразила соболезнования семье артиста. Также певица вспомнила, что пересекалась с музыкантом на съемках в Москве.

Бывший участник группы «На-На» Валерий Юрин в беседе с «Газетой.Ru» рассказал о совместных планах провести концерты, он назвал Левкина очень талантливым и умным человеком.

Никогда не ругались, может быть, по мелочам бывало, обычные бытовые, гастрольные, ерунда. Я в шоке, я друга потерял

Валерий Юринэкс-участник «На-На»

Бывший продюсер и художественный руководитель группы «На-На» Бари Алибасов рассказал, что их отношения с Левкиным испортились после его ухода из коллектива.

Они сильно поссорились и не общались десять лет. Алибасов не смог простить бывшего солиста за то, что он покинул группу.

Левкин вошел в состав группы «На-На» в момент ее создания в 1989 году — он стал одним из победителей конкурса потенциальных солистов, который устраивал Алибасов.

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