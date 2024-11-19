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12:39, 19 ноября 2024Спорт

Экс-тренер сборной Казахстана поговорит с назвавшим команду бесхозной Черчесовым

Адиев поговорит с Черчесовым, назвавшим сборную Казахстана бесхозной
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Магомед Адиев

Магомед Адиев. Кадр: Спорт Шрёдингера / YouTube

Бывший главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев оценил слова нынешнего наставника команды Станислава Черчесова, который заявил о том, что до него сборная была бесхозной. Его цитирует «Матч ТВ».

Специалист отметил, что ему нужно переговорить с коллегой. «Чтобы узнать, что он имел в виду. Зная его, не думаю, что он вкладывал в свои слова неуважение ко мне или к кому‑либо еще. Сегодня мы с ним обсудим эту ситуацию», — сказал Адиев.

Ранее, 18 ноября, Черчесов назвал сборную Казахстана бесхозной до его прихода. «Это не отговорки, но у нас не было ни одного плюса», — заявил специалист.

Под руководством Черчесова сборная Казахстана установила антирекорд Лиги наций УЕФА. В шести матчах команда набрала одно очко, пропустила 15 мячей и не забила ни одного мяча.

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