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12:50, 19 ноября 2024Силовые структуры

Приговор бывшему депутату Дмитрию Гудкову оставили в силе

Мосгорсуд оставил в силе приговор экс-депутату Гудкову по делу о фейках
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на приговор бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова (признан в России иностранным агентом). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Приговор вступил в силу.

Гудкова заочно осудили на восемь лет колонии общего режима по делу о распространении фейков. Ему также запретили на четыре года администрировать сайты и каналы. Следствие и суд установили, что Гудков разместил в своем канале на видеохостинге видео, в котором содержалась заведомо ложная информация о действиях Вооруженных сил России в ходе спецоперации на Украине.

В декабре 2023 года МВД России объявило Гудкова в розыск, он находится за пределами России.

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