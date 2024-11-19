Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:08, 19 ноября 2024Наука и техника

«Прогресс МС-27» отсоединился от МКС для схода с орбиты

«Роскосмос»: корабль «Прогресс МС-27» отсоединился от МКС и сойдет с орбиты
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-27» отсоединился от модуля «Поиск» российского сегмента Международной космической станции (МКС), следует из трансляции, организованной госкорпорацией «Роскосмос».

Отсоединение корабля от МКС состоялось около 16:00. Через примерно три часа «Прогресс МС-27» начнет сходить с околоземной орбиты. Большая часть корабля сгорит в плотных слоях атмосферы, однако некоторые его фрагменты упадут и затонут в одном из несудоходных районов Тихого океана.

Ранее госкорпорация сообщила, что «Прогресс МС-27» освободит место на МКС для корабля «Прогресса МС-29». Пуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-29» с 31-й площадки космодрома Байконур запланирован на 21 ноября.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны подтвердило первый удар дальнобойными ATACMS по России. Шесть ракет запустили по объекту в Брянской области

      В российском доме трубы питьевой воды затопило нечистотами

      Обвиняемых в поджоге сотовых вышек российских подростков взяли под домашний арест

      Российский боец СВО ответил на приговор жене-хирургу словами «сделали козлом отпущения»

      Депутаты Европарламента бойкотировали выступление Зеленского

      Отказ от выхода российской компании на биржу объяснили словами «инвестируйте на депозит»

      Опытный пилот объяснил овальную форму иллюминаторов в самолетах

      Лавров прокомментировал рукопожатие с Макроном

      Мосбиржа назвала причину остановки торгов

      Лавров выразил надежду на внимательное изучение Западом обновленной ядерной доктрины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше