«Прогресс МС-27» отсоединился от МКС для схода с орбиты

«Роскосмос»: корабль «Прогресс МС-27» отсоединился от МКС и сойдет с орбиты

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-27» отсоединился от модуля «Поиск» российского сегмента Международной космической станции (МКС), следует из трансляции, организованной госкорпорацией «Роскосмос».

Отсоединение корабля от МКС состоялось около 16:00. Через примерно три часа «Прогресс МС-27» начнет сходить с околоземной орбиты. Большая часть корабля сгорит в плотных слоях атмосферы, однако некоторые его фрагменты упадут и затонут в одном из несудоходных районов Тихого океана.

Ранее госкорпорация сообщила, что «Прогресс МС-27» освободит место на МКС для корабля «Прогресса МС-29». Пуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-29» с 31-й площадки космодрома Байконур запланирован на 21 ноября.