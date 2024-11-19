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14:42, 19 ноября 2024Россия

Путин назвал основу победы России

Путин: Россия одержит победу благодаря своему народу
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Россия одержит победу благодаря своему народу, заявил президент страны Владимир Путин на встрече с лидером партии «Новые люди» Алексеем Нечаевым. Его слова приводит РИА Новости.

Нечаев в беседе с президентом выразил мнение, что Россия выйдет с победой «из этого непростого времени», в том числе благодаря Путину и его работе.

«Благодаря народу России», — ответил глава государства.

Ранее Путин уже заявлял, что у него нет никаких сомнений в победе России в специальной военной операции на Украине. Позднее он призывал россиян пока не расслабляться, заключив, что западные страны не перестают говорить о необходимости победить Россию.

Выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай», Путин также говорил, что «на наших глазах формируется совершенно новое мироустройство» и следующие 20 лет будут не менее, а более сложными.

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