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18:39, 19 ноября 2024Экономика

Российский фондовый рынок ускорил падение

Индекс Мосбиржи на фоне сообщений об ATACMS упал до минимума с 7 ноября
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

На фоне сообщений о полученном Киевом разрешении использовать американские крылатые ракеты ATACMS для ударов по территории России национальный фондовый рынок во вторник, 19 ноября, ускорил падение, свидетельствуют данные Мосбиржи.

Индекс Мосбиржи за сутки потерял около трех процентов, на минимуме он доходил до 2671 пункта. В последний раз на таком уровне он находился 7 ноября. Индекс российских гособлигаций RGBI вернулся в зону ниже 100 пунктов, которую покинул 11 ноября.

Также сегодня Центробанк впервые с октября прошлого года установил официальный курс доллара на уровне выше 100 рублей. Курс евро поднялся до 105,7 рубля, а юаня — до 13,77 рубля.

Российские власти называют полученное Украиной право использовать ракеты с дальностью 300 километров серьезной эскалацией ситуации. В частности, глава МИД России Сергей Лавров указал, что без участия «американцев использовать эти высокотехнологичные ракеты невозможно», что говорит об их желании повысить ставки.

Минобороны России подтвердило, что Вооруженные силы Украины уже этой ночью использовали ATACMS для ударов по объекту в Брянской области.

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