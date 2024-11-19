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11:49, 19 ноября 2024Россия

В Кремле высказались о планах использования ракет ATACMS в Курской области

Песков: военные отслеживают ситуацию на фоне публикаций о применении ATACMS
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: army.mil / Wikipedia

Российские военные отслеживают ситуацию на фоне публикаций о планах использования ракет ATACMS в Курской области. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам Пескова, российские военные внимательно отслеживают ситуацию на фоне появившейся в СМИ информации о применении дальнобойного оружия. Речь идет о публикации канала CNN о том, что США ожидают использования американских ракет ATACMS преимущественно для ударов по объектам в Курской области.

«Конечно же, скажем так, дальше руководствоваться сообщениями отдельно взятого телеканала вряд ли возможно, хотя мы тщательно фиксируем все», — обозначил пресс-секретарь российского президента.

Ранее, в воскресенье, 17 октября, стало известно, что действующий президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по территории России.

В Кремле это решение назвали новым витком напряженности в конфликте, отметив, что возникает «качественно новая ситуация с точки зрения вовлеченности Соединенных Штатов» в противостояние.

Генерал-майор авиации, заслуженный военный летчик России Владимир Попов назвал цели на территории России, по которым Украина ударит в первую очередь, если получит разрешение использовать дальнобойное оружие. По его мнению, главным для Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет попасть в зону любых пригородных объектов.

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