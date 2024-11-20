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04:51, 20 ноября 2024Наука и техника

Apple откупится от запрета на продажу iPhone

Apple инвестирует в Индонезии $100 миллионов, чтобы снять запрет продажи iPhone
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Sebastian Christoph Gollnow / Globallookpress.com

Корпорация Apple запланировала снять запрет на продажу iPhone в Индонезии с помощью инвестиций. Об этом сообщает Bloomberg.

В конце октября власти Индонезии запретили продажи новых iPhone в стране из-за того, что Apple не выполнила обязательств по объему инвестиций. По информации источников, IT-гигант решил выделить для экономики азиатской страны 10 миллиона долларов, но ее власти якобы были обижены на такое предложение.

Согласно новому отчету, Apple согласилась инвестировать в местную экономику 109,6 миллионов долларов. Судя по всему, таким образом ей удастся снять запрет на импорт и продажу новых телефонов. Корпорация вложит эти деньги в экономику Индонезии в течение двух лет.

В материале говорится, что Министерство промышленности Индонезии пока не приняло предложение Apple, но уже потребовало пересмотреть инвестиционные планы IT-гиганта. В том числе, корпорация будет обязана расширить местное производство гаджетов.

Аналитики Bloomberg заметили, что Apple не хочет ссориться с местными властями. По их словам, американская корпорация будет полагаться в том числе на Индонезию в случае, если будущий президент США Дональд Трамп продолжит вести торговую войну с Китаем.

Ранее стало известно, что в США могут запретить ввоз и продажу смартфонов ряда брендов из-за патентного спора между Samsung Display и BOE. Под запретом могут оказаться смартфоны OnePlus и Motorola и прочие гаджеты.

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