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17:02, 20 ноября 2024Мир

Критиковавший Китай президент Аргентины передумал и захотел стать его партнером

Милей на встрече с Си Цзиньпином: Аргентина хочет стать надежным партнером Китая
Семен Александров (редактор)

Фото: Argentine Presidency / Handout / Reuters

Президент Аргентины, ранее критиковавший коммунистический Китай, передумал и захотел стать надежным партнером Пекина. Об этом аргентинский лидер заявил на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает агентство «Синьхуа».

Политик также поблагодарил Китай за помощь Аргентине в стабилизации финансово-экономической ситуации в стране. «Аргентина надеется стать надежным и стабильным партнером Китая», — отметил Милей.

Лидер КНР подчеркнул, что рассчитывает на углубление сотрудничества с аргентинской стороной в разных областях, в том числе в сфере финансов, чтобы содействовать сохранению финансово-экономической стабильности Аргентины.

До того как стать президентом страны, Милей утверждал, что хотел бы торговать только с «цивилизованными странами», но не с Китаем, так как «не ведет дел с коммунистами».

15 ноября на мероприятии в поместье избранного президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго президент Аргентины хотел предложить создать альянс с США, Израилем и Италией, но ему не дали закончить речь.

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