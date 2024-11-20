УЕФА присудил Косова техническое поражение за досрочный уход с поля в Лиге наций

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) присудил сборной Косово техническое поражение за досрочный уход с поля в матче Лиги наций с национальной командой Румынии. Об этом сообщается на сайте организации.

Инцидент произошел 15 ноября в Бухаресте. Во время встречи румынские болельщики скандировали кричалки в поддержку Сербии, после чего футболисты сборной Косово ушли в раздевалку в знак протеста. Матч был остановлен и не доигран.

В УЕФА заявили, что Федерация футбола страны несет за это ответственность. Отмечается, что Косово также оштрафовали на 6 тысяч евро за ненадлежащее поведение сборной.

Ранее Федерация футбола Косово обратилась в УЕФА в связи с «безответственным и дискриминационным поведением» румынских фанатов, из-за которого игроки команды были вынуждены уйти с поля. В Федерации футбола Румынии ответили, что во время матча болельщики не скандировали расистских кричалок, и выразили сожаление в связи с решением косовских футболистов.