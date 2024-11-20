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18:05, 20 ноября 2024Спорт

УЕФА присудил сборной Косово техническое поражение за досрочный уход с поля

УЕФА присудил Косова техническое поражение за досрочный уход с поля в Лиге наций
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Vasile Mihai-Antonio / Stringer / Getty images

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) присудил сборной Косово техническое поражение за досрочный уход с поля в матче Лиги наций с национальной командой Румынии. Об этом сообщается на сайте организации.

Инцидент произошел 15 ноября в Бухаресте. Во время встречи румынские болельщики скандировали кричалки в поддержку Сербии, после чего футболисты сборной Косово ушли в раздевалку в знак протеста. Матч был остановлен и не доигран.

В УЕФА заявили, что Федерация футбола страны несет за это ответственность. Отмечается, что Косово также оштрафовали на 6 тысяч евро за ненадлежащее поведение сборной.

Ранее Федерация футбола Косово обратилась в УЕФА в связи с «безответственным и дискриминационным поведением» румынских фанатов, из-за которого игроки команды были вынуждены уйти с поля. В Федерации футбола Румынии ответили, что во время матча болельщики не скандировали расистских кричалок, и выразили сожаление в связи с решением косовских футболистов.

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