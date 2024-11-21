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10:09, 21 ноября 2024Спорт

Газзаев высказался о невключении Дзюбы в состав сборной России

Газзаев заявил, что Карпин должен был вызвать Дзюбу в сборную России
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Артем Дзюба

Артем Дзюба. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев высказался о невключении форварда Артема Дзюбы в национальную команду. Его слова приводит «КП Спорт».

По мнению Газзаева, главный тренер сборной России Валерий Карпин должен был пойти на встречу и вызвать Дзюбу в команду. «Я думаю, что он Брунею как минимум два-три мяча бы забил. Дзюба сделал много для российского футбола», — заявил специалист.

Ранее Дзюба рассказал о желании вернуться в сборную, чтобы установить рекорд по количеству забитых мячей. Он не играл за команду с июня 2021 года.

На счету Дзюбы 30 голов за сборную в 55 матчах. Он делит первое место по этому показателю с завершившим карьеру Александром Кержаковым.

Российская сборная может проводить только товарищеские матчи. В последних из них команда под руководством Карпина рекордно обыграла Бруней и разгромила Сирию.

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