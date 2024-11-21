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20:34, 21 ноября 2024Россия

Появилась полная версия обращения Путина об ответном ударе по Украине

Кремль опубликовал полную версию обращения Путина об ответном ударе по Украине
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Кремль. Новости»

В сети появилась полная версия обращения президента России Владимира Путина об ответном ударе по Украине. Видео опубликовал официальный Telegram-канал Кремля.

Обращение Путина к гражданам и личному составу Вооруженных сил России вышло в 20:10 по московскому времени и длилось почти восемь минут. В нем глава государства сообщил об ударах по российским объектам американским и британским дальнобойным оружием, а также об ответной атаке при помощи новейшей баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

Кроме того, президент предупредил элиты западных стран о последствиях в случае дальнейшей эскалации конфликта. Он подчеркнул, что у России есть право атаковать объекты государств, которые позволяют использовать свое оружие для ударов по ее территории.

Информация о том, что Россия нанесла удар по крупному украинскому предприятию «Южмаш» появилась утром 21 ноября. Сообщения сопровождались кадрами падения блоков ракеты.

ЖЗЛ
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