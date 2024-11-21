Кремль опубликовал полную версию обращения Путина об ответном ударе по Украине

В сети появилась полная версия обращения президента России Владимира Путина об ответном ударе по Украине. Видео опубликовал официальный Telegram-канал Кремля.

Обращение Путина к гражданам и личному составу Вооруженных сил России вышло в 20:10 по московскому времени и длилось почти восемь минут. В нем глава государства сообщил об ударах по российским объектам американским и британским дальнобойным оружием, а также об ответной атаке при помощи новейшей баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

Кроме того, президент предупредил элиты западных стран о последствиях в случае дальнейшей эскалации конфликта. Он подчеркнул, что у России есть право атаковать объекты государств, которые позволяют использовать свое оружие для ударов по ее территории.

Информация о том, что Россия нанесла удар по крупному украинскому предприятию «Южмаш» появилась утром 21 ноября. Сообщения сопровождались кадрами падения блоков ракеты.