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18:04, 21 ноября 2024Наука и техника

В Microsoft придумали защиту от сбоев

В Microsoft придумали способ быстрого восстановления компьютеров после сбоя
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Инженеры корпорации Microsoft придумали, как защитить компьютеры от глобальных сбоев. Об этом сообщает издание TechSpot.

Журналисты медиа проанализировали отчет специалистов компании на недавней конференции Ignite 2024. В том числе, в Microsoft рассказали о новых средствах защиты своей экосистемы. По мнению специалистов, новая инициатива Secure Future Initiative позволит быстро восстановить работу компьютеров и систем после сбоя.

В качестве примера журналисты привели глобальный сбой в системах Microsoft в июле, связанный с ПО от CrowdStrike. По словам авторов, новая опция Quick Machine Recovery (QMR) позволит IT-специалистам развертывать целевые исправления на конкретных компьютерах или всех устройствах, подключенных в сеть. В Microsoft назвали новый способ защиты от сбоев основополагающим для любой IT-экосистемы.

Функцию QMR, которую еще тестируют инженеры корпорации, запустят в начале 2025 года. Ожидается, что она будет работать удаленно.

Кроме того, в компании изобрели функцию, которая позволит временно наделять любого пользователя правами администратора. В Microsoft объяснили, что таким образом можно будет предоставлять доступ сторонним IT-специалистам. Для них создадут временный изолированный токен, который будет автоматически уничтожен после выполнения задачи.

В конце ноября корпорация Microsoft представила мини-компьютер для запуска Windows 11 в облаке. Устройство будет работать через интернет и не сможет запускать файлы и программы локально.

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