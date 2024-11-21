В Microsoft придумали защиту от сбоев

В Microsoft придумали способ быстрого восстановления компьютеров после сбоя

Инженеры корпорации Microsoft придумали, как защитить компьютеры от глобальных сбоев. Об этом сообщает издание TechSpot.

Журналисты медиа проанализировали отчет специалистов компании на недавней конференции Ignite 2024. В том числе, в Microsoft рассказали о новых средствах защиты своей экосистемы. По мнению специалистов, новая инициатива Secure Future Initiative позволит быстро восстановить работу компьютеров и систем после сбоя.

В качестве примера журналисты привели глобальный сбой в системах Microsoft в июле, связанный с ПО от CrowdStrike. По словам авторов, новая опция Quick Machine Recovery (QMR) позволит IT-специалистам развертывать целевые исправления на конкретных компьютерах или всех устройствах, подключенных в сеть. В Microsoft назвали новый способ защиты от сбоев основополагающим для любой IT-экосистемы.

Функцию QMR, которую еще тестируют инженеры корпорации, запустят в начале 2025 года. Ожидается, что она будет работать удаленно.

Кроме того, в компании изобрели функцию, которая позволит временно наделять любого пользователя правами администратора. В Microsoft объяснили, что таким образом можно будет предоставлять доступ сторонним IT-специалистам. Для них создадут временный изолированный токен, который будет автоматически уничтожен после выполнения задачи.

В конце ноября корпорация Microsoft представила мини-компьютер для запуска Windows 11 в облаке. Устройство будет работать через интернет и не сможет запускать файлы и программы локально.