В НАТО задумали мониторить подводную инфраструктуру в Балтийском море

HS: НАТО станет мониторить подводную инфраструктуру в Балтийском море с декабря

НАТО с декабря начнет мониторить подводную инфраструктуру Балтийского моря на базе морского центра альянса, сформированного в Финляндии. Об этом написала газета Helsingin Sanomat.

Известно, что норвежский командующий Пол Братбак представил модель работы центра CUI — морского центра альянса по безопасности критической подводной инфраструктуры. Его инициативу оценили финские и международные журналисты в среду, 20 ноября, в Турку. Братбак отметил, что деятельность центра находится на начальной стадии, поскольку он начал работать в мае.