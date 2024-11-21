Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:13, 21 ноября 2024Мир

В НАТО задумали мониторить подводную инфраструктуру в Балтийском море

HS: НАТО станет мониторить подводную инфраструктуру в Балтийском море с декабря
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

НАТО с декабря начнет мониторить подводную инфраструктуру Балтийского моря на базе морского центра альянса, сформированного в Финляндии. Об этом написала газета Helsingin Sanomat.

Известно, что норвежский командующий Пол Братбак представил модель работы центра CUI — морского центра альянса по безопасности критической подводной инфраструктуры. Его инициативу оценили финские и международные журналисты в среду, 20 ноября, в Турку. Братбак отметил, что деятельность центра находится на начальной стадии, поскольку он начал работать в мае.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Президент — хромая утка». Такер Карлсон раскритиковал решение Байдена об ударах по России и предрек уничтожение США

      В новый пакет помощи США Украине вошли противопехотные мины

      В НАТО задумали мониторить подводную инфраструктуру в Балтийском море

      Политолог назвал решение Байдена по использованию ATACMS жестом отчаяния

      Популярная телезвезда снялась топлес на пляже

      В России заявили об отсутствии переговоров по урегулированию украинского кризиса в ООН

      В Госдепе оценили возможность появления у Украины ядерного оружия

      В России оценили расследование планов нападения на Белоруссию

      Во Франции назвали удары по территории РФ легитимной обороной Украины

      Бык забодал знаменитого смельчака на глазах у сотен зрителей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше