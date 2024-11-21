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11:57, 21 ноября 2024Спорт

В СБР отреагировали на жалобы биатлонистов на патроны

Глава СБР Майгуров опроверг проблемы с патронами у российских биатлонистов
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров отреагировал на жалобы атлетов на патроны. Его слова приводит РБК.

«Один спортсмен дал короткое эмоциональное интервью. И что? Если у него есть какие-то проблемы, то, может быть, у отдельно взятого спортсмена, но не значит, что у всех», — заявил Майгуров. Он добавил, что у федерации есть возможность приобрести патроны.

При этом вице-президент СБР Павел Ростовцев признал определенные проблемы с закупкой отечественных патронов из-за возрастания цены на них. «Сборная команда патронами так или иначе обеспечена, а проблемы есть у региональных команд», — отметил он.

Ранее чемпион мира по биатлону Антон Бабиков пожаловался на проблемы с патронами в России. Он отметил, что если не будет хороших патронов, то он закончит выступления. После этого четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов призвал отправить ответственных за ситуацию в Магадан.

Россияне не участвуют в международных турнирах с марта 2022-го по решению Международного союза биатлонистов (IBU).

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