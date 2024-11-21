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19:09, 21 ноября 2024Спорт

Названо противопоказанное для занятий спортом заболевание

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Рустем Садыков назвал противопоказанное для занятий спортом заболевание. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Эксперт заявил, что занятия спортом противопоказаны при пептической язвенной болезни. Он рассказал, что болезнь возникает, когда на слизистой оболочке желудка или тонкой кишки развиваются открытые язвы. Симптомы недуга включают боль в животе, тошноту и рвоту.

Садыков добавил, что физическая активность может усугубить эти симптомы, особенно если она связана с наклонами или скручиваниями тела. В тяжелых случаях язвенная болезнь вызывает кровотечение, которое может быть опасным для жизни.

Ранее старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина раскрыла опасность онлайн-фитнеса. Она назвала главной проблемой удаленных занятий отсутствие экспертного контроля.

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