Агент Овечкина высказался о состоянии игрока

Агент Овечкина Чистяков заявил, что хоккеист рвется в бой

Агент Глеб Чистяков, представляющий интересы российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина, высказался о состоянии получившего травму игрока. Его слова приводит «Чемпионат».

«Саша рвется в бой и хочет выйти как можно раньше», — заявил Чистяков. Он добавил, что финальное слово останется за врачами.

Ранее НХЛ сообщила, что 39-летний россиянин получил перелом левой малоберцовой кости. Он выбыл на срок от 4 до 6 недель. Овечкин никогда в заокеанской карьере не пропускал таких длительных отрезков.

Россиянин в нынешнем сезоне провел 18 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. В его активе 15 голов и 10 результативных передач.