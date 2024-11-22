Полузащитник «Монако» Головин забил первый мяч в сезоне-2024/2025

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин забил первый мяч в сезоне-2024/2025. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

28-летний хавбек отличился в матче чемпионата Франции против «Бреста». На данный момент счет 2:0 в пользу монегасков.

4 октября Головин продлил контракт с «Монако». Новое соглашение будет действовать до 2029 года. Зарплата россиянина составит 3,6 миллиона евро в год.

Головин перешел в «Монако» в 2018 году после чемпионата мира в России. ЦСКА продал игрока за 30 миллионов евро. В текущем сезоне россиянин провел в составе монегасков восемь матчей и не отметился результативными действиями.