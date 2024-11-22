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07:55, 22 ноября 2024Спорт

Медведева показала фото в платье с глубоким вырезом на спине

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева опубликовала новую фотографию на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка показала снимок, на котором она позирует в обтягивающем платье черного цвета с глубоким вырезом на спине. «Черная мамба», — подписала пост Медведева. Публикация собрала более 20 тысяч лайков.

1 ноября Медведева сообщила о расставании с бойфрендом. Спортсменка рассказала, что прекратила отношения с фигуристом Дмитрием Чигиревым.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх в Пхенчхане фигуристка завоевала две серебряные медали — в командных соревнованиях и в личном зачете. В 2021 году она объявила, что фактически завершила карьеру.

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