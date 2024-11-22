На Западе заявили об отсутствии блефа со стороны России

Бывший разведчик США Риттер: на Западе больше не считают, что Россия блефует

Запуск ракеты «Орешник» убедил Запад, что президент РФ Владимир Путин не бросает слов на ветер. Об этом заявил экс-разведчик США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Все, кто думал, что Россия блефует, говоря, что любая эскалация будет немедленно получать ответ, теперь предупреждены, что это не так», — отметил эксперт.

По словам Риттера, у РФ больше ракет, чем можно предположить. И это современные гиперзвуковые ракеты, ни одна из них не может быть сбита.

21 ноября баллистической ракетой средней дальности «Орешник» без ядерного оснащения был нанесен удар по одному из крупнейших военных объектов на территории Украины. Владимир Путин подчеркнул, что существующие системы противоракетной обороны противника не могут перехватить это изделие.

В свою очередь, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев запросил у Запада новые системы противовоздушной обороны (ПВО) после удара «Орешником» по предприятию в Днепропетровске.

Днем 22 ноября Владимир Путин провел совещание с руководством Минобороны России и представителями оборонно-промышленного комплекса (ОПК). В ходе мероприятия глава государства рассказал об ударе системой «Орешник». Он подчеркнул, что достигнутые результаты и скорость разработки новых ракет вызывают гордость и восхищение.

