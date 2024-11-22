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16:02, 22 ноября 2024Мир

Немцам пообещали избежать эскалации с Россией

Bloomberg: Шольц пообещал немцам избежать эскалации с Россией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Axel Schmidt / Reuters

Германия сможет избежать эскалации ситуации с Россией, если граждане ФРГ проголосуют за партию СДПГ на будущих парламентских выборах. Об этом немцам пообещал действующий канцлер Олаф Шольц, сообщает Bloomberg.

«Многие люди обеспокоены и напуганы безопасностью и миром в Европе. Поэтому я буду делать то, что не будет способствовать еще большей эскалации», — заявил Шольц, имея в виду «четкий курс» Берлина на отказ от передачи Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.

При этом канцлер выразил уверенность, что все граждане страны, что поддерживают демократов в правительстве, прекрасно знают, «какая именно из партий взяла на себя обязательство» проявлять благоразумие в вопросах внешней политики.

Ранее Шольц объяснил, что поставка со стороны Германии ракет Taurus Киеву для ударов далеко вглубь России предполагает необходимость контроля целей для ударов, а значит, прямое участие ФРГ в конфликте, что является неприемлемым для Берлина.

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