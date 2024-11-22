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11:19, 22 ноября 2024Наука и техника

Названа главная характеристика российской ракеты «Орешник»

Военный эксперт Дандыкин назвал несбиваемой российскую ракету «Орешник»
Кирилл Садовский
Кирилл Садовский (Корреспондент отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Кадр: Telegram-канал Kotsnews

Российская ракета «Орешник» обладает скоростным потенциалом в 10 Махов и фактически является несбиваемой, рассказал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. Главные характеристики «Орешника» специалист назвал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее бразильский политолог Жована Бранку заявила, что применение ракет «Орешник» стало предупреждением НАТО. По ее словам, Москва призвала альянс избегать большей эскалации украинского конфликта.

«Это не межконтинентальные ракеты, а ракеты среднего радиуса действия. (...) Самое главное — это их скоростные характеристики, которые составляют 10 Махов, 3 километра в секунду. (...) Дальность может варьироваться от величины заряда, а заряд большой мощности с раздельными боеголовками, как мы вчера увидели. Это первое боевое испытание этой ракеты, которое было успешным. Дальность может достигать нескольких тысяч километров», — рассказал Дандыкин.

Сбивать эти ракеты очень тяжело, они вообще несбиваемые никакими средствами противоракетной и противовоздушной обороны. Я думаю, что так и будет в ближайшие годы

Василий Дандыкинкапитан первого ранга запаса, военный эксперт

21 ноября президент России Владимир Путин выступил с обращением к населению страны. Он заявил, что 19 ноября по территории России нанесли удары шестью ракетами ATACMS, а 21 ноября — системами Storm Shadow и HIMARS. Путин заявил, что в качестве ответной меры Россия нанесла по объектам Украины удар новейшей баллистической ракетой средней дальности «Орешник».

Кроме того, глава государства назвал условие для развертывания ракет средней и меньшей дальности в конфликте на Украине. По его словам, это произойдет в случае совершения Западом аналогичных действий.

ЖЗЛ
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