Ученый назвал главный повод взять паузу в тренировках в зале

Специалист в области физиологии и член Британского общества исследования сердечно-сосудистой системы Дэниел Брейсон рассказал о том, когда стоит взять паузу в тренировках в зале. Его слова приводит The Conversation.

Главным поводом для этого он назвал отсутствие прогресса. В таких случаях ученый рекомендовал на неделю прекратить занятия. «Задача такого разгрузочного периода заключается в том, чтобы дать организму возможность восстановить повреждения, которые могут возникать вследствие интенсивных тренировок», — заявил Брейсон.

Он добавил, что такие паузы с периодичностью в полтора-два месяца могут значительно улучшить результаты. Ученый также посоветовал обращать внимание не на количество выполненных упражнений, а на их эффективность.

Ранее триатлет Антон Пронин перечислил способы, которые помогут убрать боль в мышцах после тренировки. В первую очередь Пронин посоветовал делать растяжку до и после тренировок.