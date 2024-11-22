Власти России досрочно снимут запрет на экспорт бензина

Новак заявил о предстоящем снятии запрета экспорта бензина, не назвав дату

Правительство РФ досрочно снимет запрет на экспорт бензина, сейчас готовятся соответствующие документы. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак, которого цитирует ТАСС.

По словам представителя властей, речь идет о ближайших днях. Политик отметил, что ограничения на вывоз топлива могут быть сняты с 1 декабря или с другой даты.

В начале ноября Новак заявил, что экспорт бензина могут возобновить при подтверждении затоваривания нефтеперерабатывающих заводов. После этого Минэнерго РФ подготовило и внесло в правительство предложение об отмене запрета на вывоз. Как отмечал глава ведомства Сергей Цивилев, инициатива связана со стабилизацией цен на топливо в России.

С 1 сентября запрет на экспорт бензина из России был продлен до конца 2024 года. Аналогичная мера действовала с 1 марта по 31 августа, однако с конца мая по конец июля поставки разрешали из-за насыщения внутреннего рынка.