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08:13, 22 ноября 2024Экономика

Возможность дефолта в России оценили

Аналитик Васильев: риски дефолта в России крайне незначительны
Кирилл Луцюк

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Риски того, что в ближайшие десять лет в России произойдет дефолт крайне незначительны. Об этом заявил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. его процитировала «Газета.Ru».

По его словам, в прошлый раз, в 1998 году, дефолт случился из-за того, что в РФ была несбалансированная бюджетная политика. Однако власти страны усвоили урок и теперь внимательно наблюдают за макроэкономической стабильностью. Как следствие, Россия планомерно погашает внешние долги и не сильно зависит от заграничных кредиторов. Что касается внутреннего государственного долга, то он невелик.

В конце октября 2024 года появился прогноз о волне корпоративных банкротств или в начале следующего года, или во II полугодии 2025 года. Причиной такого развития событий называют рост ключевой ставки Банка России до рекордного уровня в 21 процент и жесткий сигнал на будущее.

Кроме того, есть версия, что волны дефолтов по обязательствам и банкротств могут прокатиться по реальному сектору российской экономики. Это станет результатом борьбы с инфляцией путем повышения ключевой ставки.

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