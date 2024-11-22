Возможность дефолта в России оценили

Аналитик Васильев: риски дефолта в России крайне незначительны

Риски того, что в ближайшие десять лет в России произойдет дефолт крайне незначительны. Об этом заявил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. его процитировала «Газета.Ru».

По его словам, в прошлый раз, в 1998 году, дефолт случился из-за того, что в РФ была несбалансированная бюджетная политика. Однако власти страны усвоили урок и теперь внимательно наблюдают за макроэкономической стабильностью. Как следствие, Россия планомерно погашает внешние долги и не сильно зависит от заграничных кредиторов. Что касается внутреннего государственного долга, то он невелик.

В конце октября 2024 года появился прогноз о волне корпоративных банкротств или в начале следующего года, или во II полугодии 2025 года. Причиной такого развития событий называют рост ключевой ставки Банка России до рекордного уровня в 21 процент и жесткий сигнал на будущее.

Кроме того, есть версия, что волны дефолтов по обязательствам и банкротств могут прокатиться по реальному сектору российской экономики. Это станет результатом борьбы с инфляцией путем повышения ключевой ставки.