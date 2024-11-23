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17:04, 23 ноября 2024Из жизни

Китаянка решила родить детей каждого знака зодиака

SCMP: многодетная мать из Китая решила родить детей каждого знака зодиака
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Luma Pimentel / Unsplash

Многодетная мать из Китая решила родить детей каждого знака зодиака. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

33-летняя Тянь Дунся уже имеет девять детей. Она намерена иметь по одному ребенку каждого из 12 китайских знаков зодиака. Женщина объяснила свои планы тем, что не хочет «растрачивать впустую хорошие гены своего мужа».

Она родила первого ребенка в 2010 году. Супруги также верят, что иметь большое число детей является благословлением. Кроме того, многодетная мать надеется, что каждый из ее девятерых детей будет иметь по девять детей.

Ранее женщина из США случайно узнала о беременности из-за простуды. Перед флюорографией ее попросили сделать тест на беременность, поскольку радиация может быть вредна для плода. Он оказался положительным. Как выяснилось, американка была беременна четверняшками.

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