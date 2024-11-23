Китаянка решила родить детей каждого знака зодиака

SCMP: многодетная мать из Китая решила родить детей каждого знака зодиака

Многодетная мать из Китая решила родить детей каждого знака зодиака. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

33-летняя Тянь Дунся уже имеет девять детей. Она намерена иметь по одному ребенку каждого из 12 китайских знаков зодиака. Женщина объяснила свои планы тем, что не хочет «растрачивать впустую хорошие гены своего мужа».

Она родила первого ребенка в 2010 году. Супруги также верят, что иметь большое число детей является благословлением. Кроме того, многодетная мать надеется, что каждый из ее девятерых детей будет иметь по девять детей.

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