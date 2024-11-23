Стало известно о дате начала продаж обновленных футболок «Крепкий орешник»

Производитель футболок с фотографией президента России Владимира Путина и фразой «Крепкий орешник» в обновленном варианте планирует запустить их в продажу на маркетплейсах в субботу, 23 ноября. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам производителя, никто не ожидал такого спроса, в связи с этим производство пришлось приостановить. Он добавил, что запущенные с субботы футболки будут обновленными. Собеседник агентства уточнил, что главное отличие заключается в уникальном дизайне.
«Сейчас мы все переделываем, чтобы это была чисто наша уникальная разработка. Посмотрим, какой будет спрос, понравится ли людям», — сказал он.
Ранее мерч с фотографией президента России и ракетой «Орешник» появился на популярных маркетплейсах. Начальная стоимость вещи составила 1250 рублей. Кроме того, в ассортименте продавцов представлены футболки с надписями «Воин» и «Границы России нигде не заканчиваются».