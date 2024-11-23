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08:34, 23 ноября 2024Ценности

Стало известно о дате начала продаж обновленных футболок «Крепкий орешник»

Производитель начнет продажи обновленных футболок «Крепкий орешник» в субботу
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Производитель футболок с фотографией президента России Владимира Путина и фразой «Крепкий орешник» в обновленном варианте планирует запустить их в продажу на маркетплейсах в субботу, 23 ноября. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам производителя, никто не ожидал такого спроса, в связи с этим производство пришлось приостановить. Он добавил, что запущенные с субботы футболки будут обновленными. Собеседник агентства уточнил, что главное отличие заключается в уникальном дизайне.

«Сейчас мы все переделываем, чтобы это была чисто наша уникальная разработка. Посмотрим, какой будет спрос, понравится ли людям», — сказал он.

Ранее мерч с фотографией президента России и ракетой «Орешник» появился на популярных маркетплейсах. Начальная стоимость вещи составила 1250 рублей. Кроме того, в ассортименте продавцов представлены футболки с надписями «Воин» и «Границы России нигде не заканчиваются».

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