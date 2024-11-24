«Динамо» упустило победу над аутсайдером РПЛ

«Динамо» сыграло вничью с «Факелом» со счетом 1:1 в матче РПЛ

Московское «Динамо» сыграло вничью с воронежским «Факелом» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Факел» в Воронеже и завершилась со счетом 1:1. Первый мяч на 26-й минуте забил полузащитник гостей Даниил Фомин. На девятой добавленной ко второму тайму минуте счет сравнял хавбек Николай Гиоргобиани, и «Динамо» упустило победу над соперником.

Таким образом, после 16 матчей динамовцы располагаются на пятом месте турнирной таблицы РПЛ, набрав 31 очко. «Факел» является аутсайдером РПЛ и занимает 14-е место с 13 очками. Лидирует петербургский «Зенит», имея в активе 39 очков.

В следующем матче «Факел» в гостях сыграет с махачкалинским «Динамо» 1 декабря. «Динамо» встретится на выезде с грозненским «Ахматом» днем позднее.