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11:09, 24 ноября 2024Мир

В Кремле назвали обновление ядерной доктрины сигналом Западу

Песков: обновление ядерной доктрины России можно считать сигналом Западу
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Russian Defence Ministry / Globallookpress.com

Указ президента России Владимира Путина об обновлении ядерной доктрины можно считать сигналом Западу. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина, видео доступно в его Telegram-канале.

«Безусловно, здесь не бывает никаких случайностей. Есть определенная закономерность», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Песков пояснил, что российскому президенту приходится отвечать на беспрецедентную эскалацию, спровоцированную, прежде всего, администрацией уходящего президента США Джо Байдена.

Ранее Байден санкционировал применение украинскими силами дальнобойных ракет ATACMS для ударов по России. Решение было принято на фоне того, что Москва якобы задействовала в Курской области войска из Северной Кореи. Президент России Владимир Путин заявил, что разрешение со стороны США на удары Вооруженных сил Украины вглубь российской территории вносят в конфликт элементы глобального столкновения.

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