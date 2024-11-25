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04:33, 25 ноября 2024Наука и техника

Apple не смогла снять запрет на продажу iPhone в Индонезии

Apple предложила Индонезии $100 миллионов, но запрет на продажу iPhone не сняли
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Florence Lo / Reuters

Корпорация Apple не добилась снятия запрета на продажу новых iPhone в Индонезии. Об этом сообщает местное агентство Antara News.

Ранее в Bloomberg сообщали, что Apple предложила инвестировать в экономику Индонезии около 100 миллионов долларов, чтобы власти страны сняли запрет на продажу iPhone. Представитель местного правительства рассказал, что власти Индонезии не приняли предложения IT-гиганта: «Конечно, мы хотим, чтобы эти инвестиции были больше».

По закону, продаваемые на рынке Индонезии смартфоны должны на 40 процентов состоять из местных компонентов. Производители гаджетов, которые не могут обеспечить этого показателя, должны вкладывать в экономику деньги. В ноябре Apple предложила выделить 10 миллионов долларов в качестве инвестиций, а после запрета продаж новых iPhone увеличила эту сумму в 10 раз.

Журналисты агентства напомнили, что в апреле глава Apple Тим Кук посетил Индинезию с визитом и выразил желание организовать в стране производство гаджетов. «Инвестиционные возможности Индонезии безграничны», — отмечал тогда Кук. Однако пока что корпорация намерена запустить лишь выпуск деталей для наушников AirPods Max — старт производства намечен на лето 2025 года.

В конце октября власти Индонезии запретили продажи новых iPhone в стране. Источники Bloomberg отметили, что в Apple не хотят ссориться с местным правительством.

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