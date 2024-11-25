Дома россиян пропахли ягодами и табаком

Ягоды и табак стали любимыми ароматами для дома у россиян

По итогам ноября 2024 года любимыми ароматами для дома у россиян стали ягоды и табак. Об этом «Ленте.ру» рассказали эксперты онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру».

За ягодами и табаком следуют бергамот, орхидея, имбирный чай и жвачка. Аромадиффузоры вошли в топ наиболее популярных товаров для дома, однако по сравнению с предыдущим годом интерес россиян к ним заметно остыл — спрос упал на 66 процентов.

Табак остается лидером среди ароматов несколько лет подряд. В апреле вместе с ним в топе оказались фруктовые (манго, фруктовый микс, бергамот, нероли) и цветочные (лаванда, сирень) запахи.

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