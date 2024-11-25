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20:49, 25 ноября 2024Спорт

Роднина ответила выразившей несогласие с Путиным по поводу российских атлетов Вяльбе

Роднина заявила Вяльбе, что спортсмены сами решат, участвовать ли им в турнирах
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина ответила главе Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елене Вяльбе, которая выразила несогласие с президентом страны Владимиром Путиным в вопросе участия отечественных спортсменов в международных турнирах. Ее слова приводит NEWS.ru.

«Спортсмены не рабы. Кто захотел, тот поехал. Спортсмен ничем не наказан», — заявила Роднина. Она посчитала, что в данной ситуации спортсмен вправе решать, принимать условия допуска или нет.

Ранее Вяльбе не согласилась с тем, что спортсмены вольны выбирать, участвовать в соревнованиях или нет. По мнению главы ФЛГР, решение должно быть единым. Вяльбе заявила, что атлеты должны представлять Россию и ее интересы, а значит, выступать исключительно под флагом страны.

Многие международные спортивные федерации отстранили сборную России от участия в турнирах. Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявлял, что для восстановления членства в МОК ОКР должен следовать правилам олимпийского движения.

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