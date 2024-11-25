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11:39, 25 ноября 2024Экономика

Средний размер автокредита в России упал до минимума за полгода

НБКИ: средний размер автокредита в РФ снизился до 1,4 миллиона рублей в октябре
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По итогам октября средний размер автокредита в России упал до минимума за последние полгода и составил 1,4 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные аналитиков Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В месячном выражении показатель сократился на 2 процента, а в годовом — на 8,7 процента. В сентябре 2024-го средний размер автокредита в России находился на отметке в 1,43 миллиона рублей, в октябре 2023-го — на уровне в 1,54 миллиона. Таким образом, по итогам второго месяца осени показатель упал на 30 тысяч рублей в месячном и на 140 тысяч — в годовом выражении.

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Наибольший средний размер выданных в России автозаймов традиционно был зафиксирован в крупнейших регионах страны. Так, в Москве показатель составил 1,96 миллиона рублей, в Московской области — 1,69 миллиона, в Санкт-Петербурге — 1,68 миллиона, в Ленинградской области — 1,57 миллиона, а в Новосибирской — 1,57 миллиона. Самое значительное сокращение среднего размера автокредита в месячном выражении эксперты выявили в Оренбургской и Самарской областях, а также в Чувашской Республике. В первых двух субъектах спад составил 10,5 и 8,1 процента соответственно, а в третьем — 7,7 процента.

Ранее агентство «Автостат» сообщило о рекордных тратах россиян на покупки автомобилей. По итогам октября суммарные расходы граждан на эти цели составили 542 миллиарда рублей. В годовом выражении показатель увеличился почти на 60 процентов, а в месячном — более чем на 14 процентов. Однако после резкого повышения утильсбора в стране спрос россиян на новые автомобили начал заметно падать. Так, в период с 4 по 10 ноября продажи новых легковых машин сократились на 24,6 процента.

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